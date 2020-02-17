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Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor

Sinemaseverler Foça'da Kış Sinemaları gösterimleri kapsamında 15 Şubat Cumartesi günü, Emin Alper'in yönettiği 'Tepenin Ardı' isimli filmi izledi.

17.02.2020 08:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:27Foça'da Kış Sinemaları tüm hızıyla devam ediyor

İlk gösterimi Berlin Film Festivalinde yapılan ve yurt içi-yurt dışında düzenlenen birçok film festivalinde onlarca ödül kazanan heyecan dolu filmin ardından; sinemaseverler ve genç sinemacılar, yönetmen Emin Alper'in katıldığı söyleşide sanatçıya sorular yöneltti.

'da Kış Sinemalarının Mart ayında, Hüseyin Karabey'in filmlerinden oluşan 4 gösterim ve söyleşiyle devam edeceğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; Yönetmen Emin Alper'e ve Kış Sinemaları koordinatörü oyuncu Gizem Erman Soysaldı'ya teşekkür etti.


Emin Alper, Yönetmen, Foça, Güncel

Kaynak: Bültenler

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