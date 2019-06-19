19.06.2019 15:46
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Foça'da kulaçlar milli takıma katılmak için atılıyor

Foça

"Açık Su Yüzme Şampiyonası'' 19 ile 21 Haziran tarihlerinde Foça'da düzenleniyor. 5, 7,5 ve 10 km'lik parkurlarda düzenlenen yarışlara, 158 kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Foça Belediyesi'nin destekleri ile Mersinaki Koyu'nda yapılan yarışlarda en iyi dereceleri yapan sporcular, Milli Takıma katılarak uluslararası müsabakalarda yarışacak.

İlk gün yapılan yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için düzenlenen madalya törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Şahin ve Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran da katıldı.

Açık Su Yüzme Şampiyonasına katılan tüm sporculara ve kulüplere başarılar dileyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilk gün yarışlarını kazanan sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Bültenler
Foça, Güncel

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