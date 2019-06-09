Foça'da su kesintisi

İzmir
'in Foça
ilçesinde isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçede iki gündür su kesintisi yaşanıyor. Menemen
ilçesindeki Musabeyli
Mahallesindeki İZSU'ya ait su kuyularından Foça'ya içme suyu taşıyan isale hattında dün sabah saatlerinde arıza meydana geldi.
Üç ayrı noktada oluşan arıza nedeniyle ilçe genelinde su kesintisi yaşandı.
İZSU ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçeye su verilmeye çalışıldığı sırada bir noktadaki arıza tekrarladı.
"18.30 gibi ilçeye su verilmesi planlanıyor"
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arızanın büyük çaplı olduğunu belirtti.
İZSU ekiplerinin şebekede meydana gelen arızayı gidermek için büyük çaba harcadığını aktaran Gürbüz, "Arızanın gece yarısı giderilmesi tahmin ediliyordu, ekiplerimizin çalışması sonrası arıza daha erken bitirilecek. Saat 18.30 gibi ilçeye su verilmesi planlanıyor. Bu süre zarfında vatandaşlarımızın içme ve kullanım su ihtiyacını karşılamak için 10 tanker, 4 traktör ile sürekli su taşıyoruz. Bende sürekli olarak sahadayım çalışmaları yakından takip ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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