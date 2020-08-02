Foça’da teknenin batması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi (4)

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 4 kişi öldü, kaybolan bir çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan özel tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Tekneden atlayan ve suyun üzerinde kalan 2 çocuk ile 2 kadın, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Sağlık ekibinin buradaki müdahalesinin ardından söz konusu kişiler Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp olan 8-9 yaşlarındaki bir çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizden ve havadan çalışma başlattı.

Can yeleği bulunmadığı iddiası

Özel bir tekne olmasına rağmen ücretli olarak yolcu taşıdığı öne sürülen 5 metrelik teknede can yeleği bulunmadığı ileri sürüldü.

Olayın ardından kaçan tekne sahibinin yakalanmasına çalışılıyor.

Cesetlerin incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklaması

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, olayın ardından 3 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 1 dalış timinin çalışmalara başladığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarılmış, 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."