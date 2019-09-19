Foça, 'gaziler günü'nü kutladı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Deniz Üs Komutanı Deniz Kıdemli Albay İlker Akın Korkmaz, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gaziler ve gazi yakınları, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Foça Şubesi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na, Foça Kaymakamlığı, Foça Garnizon Komutanlığı, Foça Belediye Başkanlığı ve Foça Gazileri çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Foça Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Çelenk sunma töreni sonrasında Foça Demokrasi Meydanında, şehitlerimiz ve vefat eden gazilerimiz için, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Foça Şubesi tarafından lokma döktürülüp vatandaşlara dağıtıldı. Foça Belediyesi Karakum Plajında gazilerimiz onuruna yemek daveti düzenlendi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, 19 Eylül Gaziler Günü için yayınladığı mesajında;

''Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları olmak üzere tüm Kahraman Gazilerimizin Gaziler Günü Kutlu Olsun. Vatan size minnettardır.'' dedi.