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Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim

kış hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçesi Foça'da giriş çıkışlar, sıkı denetim altına alındı.

05.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:26
Foça ilçe girişlerinde sıkı denetim

İZMİR'in yaz- kış hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan turistik ilçesi Foça 'da giriş çıkışlar, sıkı denetim altına alındı. İlçeye günübirlik gezmeye gelenler, geri çevriliyor.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 24 saat esasıyla asayiş uygulamalarının yanında koronavirüs salgınına yönelik denetimleri de sürdürüyor. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yapılırken, sahillere çıkanlar ise uyarılıyor. Uyarıları dikkate almayanlara Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesiliyor. Bu kapsamda çoğunluğu ilçe dışından olmak üzere uyarıları dikkate almayan 25 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.

İlçenin İzmir ve Aliağa yönünden olan tüm girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında özel ve toplu taşıma araçları kontrol ediliyor. Vatandaşların geçişine ateşleri ölçülerek izin veriliyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda günübirlik gezmeye geldikleri belirlenen vatandaşlar ise geldikleri yöne geri gönderiliyor. Toplu taşıma araçları ile yine gezmeye gelenler de indirilerek, geldikleri yöne dönen ilk toplu taşıma aracıyla geri gönderiliyor.

SALGIN BİTENE KADAR GELMEYİN

'Salgın bitimine kadar İlçeye gelmeyin' çağrısını yineleyen yetkililer, sahillerde yürümek, oturmak, balık tutmak, spor yapmak gibi her türlü faaliyetin yasak olduğunu, bu nedenle ilçeye gelenlerin ilçe Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda geri gönderileceğini hatırlattı.

YARDIMLAR EVDE TESLİM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik nakdi yardımları da polis ve jandarma ekipleri tarafından muhtarlar yardımıyla evlerinde teslim ediliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, İzmir, Foça, Güncel
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