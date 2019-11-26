Foça, kadına yönelik şiddete karşı ses verdi

Fulya Önay'ın moderatörlüğünü yaptığı panel, kısa bir video ile başladı. Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dirim Metinel, Foça Kent Konseyi Başkanı Özlem Temizel ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz konuşmalarını yaptı.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Huriye Kuruoğlu 'aile içi şiddet ve medya', Avukat Öniz Özsoy 'kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler' ve Avukat Funda Ekin 'kazanımlarımızın ardındaki feminist tarih' konularındaki sunumlarını gerçekleştirdi.