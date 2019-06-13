Foça
Belediye Başkanı Fatih Gürbüz
, Bosna Hersek'teki Foça kasabası ile kardeş kent olma taleplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını bildirdi.
Yazılı açıklama yapan Gürbüz, Bosna Hersek'in batısındaki Foça kasabasıyla kardeş kent olmak için girişimlerde bulunduklarını, yapılan yazışmalar sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün talebi onayladığını kaydetti.
İki kent yöneticilerinin ilerleyen günlerde Kardeş Kent Protokolü imzalamak için bir araya geleceğini aktaran Gürbüz, "Gelişme mutluluk verici. Bosna-Hersek'in batısında yer alan Foça ile adaş olmanın yanı sıra tarihi ve kültürel bağlarımız da bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AABosna - Hersek
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