Foça'lı Sporcuların Terfi Sevinci

Foça
' da minik karateciler Türkiye
Karate Fedarasyonu 2019 yılı 1. dönem Şubat Ayı kyu (kuşak) sınavında ter döktü. Sınav süresince sporcular ve veliler heyecanlıydı.
Foça'lı minik karateciler kemer yükseltme sınavında bir araya geldi. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda Kaan
Yüksel, Hasan Ahmet Ayvaz
, Ali Eren
Bayar, Yağmur Kaya, Kerem Çağatay Yüksel, Şenay Bayar, Mehmet Emir Temizer, Ilgınaz Yalçın, Defne
Melek Dağlı, Bora
Yalçın, Ece Efe, Derin Akdüne, Batuhan Efe, Poyraz Karamaç, Elif Özer
, Arda Cantürk, Cem Batu
Güngör, Mehmet Ege Maltepe
, Ömer Ege
Esener kyu (kuşak) sınavında bir üst seviyeye terfi edebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.
Karate Antrenörü Kudret Yüksel, "Foça'daki gençlerimizi bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek için Karate sporu yapmaya davet ediyor. Sporcularımıza ve ailelerimize destek veren Foça Belediye Başkanı Gökhan
Demirağ' a teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR
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Kaynak: İHA