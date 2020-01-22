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Foça'nın çocuk meclisi ilk toplantısını yaptı

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi tarafından 11 Ocak'taki seçimle belirlenen Çocuk Belediye Başkanı İbrahim Şahbal ve çocuk meclisi üyeleri, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

22.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:23Foça'nın çocuk meclisi ilk toplantısını yaptı

'da yaşayan çocukların kent yönetime ortak olabilmeleri, istek ve önerilerini dile getirebilmeleri için seçilen Çocuk Meclisi, ilk toplantısını Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün makam odasında yaptı.

Toplantıya, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Kent Konseyi Özlem Temizel ve Foça Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar'da katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Bu çok şirin ve sevimli meclis, çocukların isteklerini en dolaysız yoldan öğrenmemize olanak sağlayacak. Zaman içinde çocuklar için yapacağımız çalışmaların bir kısmına, ilk elden rehberlik edecek. Unicef'in Çocuk Dostu Şehirler listesine girebilmek için de Foça Belediyesi olarak girişimde bulunacağız. Foça'mızda yaşayan tüm çocukların mutlu olmalarını sağlamak çabasındayız. Belediyemizin ve gönlümüzün kapıları her zaman tüm çocuklara açık''dedi.


Fatih Gürbüz, Kent Konseyi, Foça, Güncel

Kaynak: Bültenler

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