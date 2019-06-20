Foça'nın içme suyu hattı komple yenilenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Foça'nın içme suyu hattını komple yenileyecek. Bölgeye yeni içme suyu hatları kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaların ardından, Foça'da yaşanan sorunlar önemli ölçüde giderilecek.

Hâlihazırda iletimin sağlandığı mevcut hattın eski ve yetersiz olduğunu, mevcut depoların ve şebekenin, ekonomik ömrünü doldurduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Bayram Tatilinde yaşadığımız iki günlük su kesintisi sorunundan sonra, sorunun çözümü için ivedilikle harekete geçtik. İZSU Genel Müdürlüğümüz, Foça'da yaşanan içme suyu kesintilerini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla, geniş kapsamlı çalışmalar yapacak. İçme Suyu İnşaatının ardından, Foça'nın içme suyu ihtiyacı; 2050 yılına kadar daha uzun ömürlü borularla sağlıklı bir şekilde karşılanacak. Foça'mız, daha sağlıklı, kalite standardı yüksek ve uzun ömürlü borularla İçme Suyuna kavuşacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e ve İZSU Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Kasım 2020'de tamamlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-Su İnşaat Şube Müdürlüğü'nce yapılan etüd ve projelendirme sonucunda ihale edilen İzmir ili Foça İlçesi İçme suyu inşaatının; 540 takvim günü devam edecek yapım süresi sonunda 12 Kasım 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında yeni yapılacak 5000 m3 DY1 deposunun inşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanmasıyla birlikte, Foça İlçesi'nin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde yaklaşık 1 günlük içme suyu depolanma imkânı da olacak.

Proje kapsamında; 23 km uzunluğunda 0 600 mm çaplı Düktü Font boru ile iletim hattı yapılacak ve yeni iletim hattı güzergahında yer alan; Bağarası, Yeni Bağarası, Gerenköy, Maltepe, Seyrek ve Yeni Foça Köy Mahalleleri ile, Foça Açık Cezaevi ve Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan 2000 m3 Tük depoya içme ve kullanma suyu temini sağlanacak. Şebekede kullanılacak boru cinsi de Düktü Font olacak.