Foça'nın Liderliği Devam Ediyor

Karşılaşmanın hakemi, Foça Belediyespor 2-1 galip durumda iken 88. dakikada yaşadığı tatsız olay nedeni ile hakem odasına gitti.

İLK YARIDA 1 KIRMIZI KART VE 1-1'LİK EŞİTLİK

Ev sahibi ekip Poyracık, 19. dakikada Engin Gazal'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı kartı bulunan Poyracık'lı Berke Can Zenger, topa oyun durduktan sonra vurunca 25. dakikada oyun dışı kaldı. 31. dakikada Burak Beyit, Foça Belediyespor'un beraberlik golünü attı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

BURAK BEYİT 2. GOLÜYLE FOÇA'YI GALİBİYETE TAŞIDI

On kişi oynamanın zorluğuna karşın iyi mücadele eden Poyracık karşısında, galibiyet için yoğun çaba sarf eden Foça, 84. dakikada Burak Beyit'in 2. golüyle, 2-1'lik üstünlüğe ulaştı.

Poyracık'lı Furkan Öz, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karara tepki gösteren Poyracık yedek kalecisi Mustafa Ali Karagöz, yardımcı hakemin uyarısıyla kırmızı kart gördü. Mustafa Ali Karagöz, Hakem Burak Gazi Ülker'e fiziksel müdahalede bulundu. Bu tatsız olayın ardından, Hakem Burak Gazi Ülker ve yardımcıları hakem odasına gitti.

Maç hakkında, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Hakem ve Gözlemci raporları doğrultusunda verilecek kararın, Foça Belediyespor'un 3-0'lık hükmen galibiyeti olarak tescil edileceği tahmin ediliyor.