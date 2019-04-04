Foça Tek Golle Güldü

İzmir
Süper Amatör Lig Kırmızı Grup şampiyonluğunun ardından; Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek isteyen Foça Belediyespor
, Play-Off ilk maçında Alaçatı
Spor'u yendi. Atatürk
Stadı 2 No'lu Yan Saha'da oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında Aytaç Gülen'in kullandığı köşe vuruşunda Abdullah'ın uzaklaştırmak istediği top Çağrı Gürbüz'e çarpıp gol oldu. Foça Belediyespor, bir sonraki Play-Off maçında, 10 Nisan
2019 Çarşamba
günü Aliağa Belediyesi
Helvacı Spor ile karşılaşacak. Karşıyaka
Efsaneler Sahası'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. - İZMİR
Foça Belediyespor, İzmir, Spor
Kaynak: İHA