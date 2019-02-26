26 Şubat 2019, 20:44
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Foça Turizm Fakültesi Turizm Sektörüyle Buluşuyor

Foça Turizm Fakültesi Turizm Sektörüyle Buluşuyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi 1 Mart 2019 Cuma günü yapılacak "Foça Kariyer Günü: Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde turizm sektörünün temsilcileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Turizm Fakültesi Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, Ege Bölgesinde konaklama, turizm, yiyecek, içecek alanında faaliyet gösteren 20'den fazla tanınmış firmanın temsilcileri katılacak.10.00-16.00 saatleri arasında fakülte binasının 1. katında yer alan stantlarda öğrencilerle iş ve staj odaklı bilgilendirmeler için görüşecekler. Etkinlik kapsamında, katılımcı firmalar insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında sunumlar yapacaklar.

Ege, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler