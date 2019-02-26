Foça Turizm Fakültesi Turizm Sektörüyle Buluşuyor

Turizm Fakültesi Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, Ege Bölgesinde konaklama, turizm, yiyecek, içecek alanında faaliyet gösteren 20'den fazla tanınmış firmanın temsilcileri katılacak.10.00-16.00 saatleri arasında fakülte binasının 1. katında yer alan stantlarda öğrencilerle iş ve staj odaklı bilgilendirmeler için görüşecekler. Etkinlik kapsamında, katılımcı firmalar insan kaynakları politikaları, işe alım süreçleri ve çalışma koşulları hakkında sunumlar yapacaklar.
Ege, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler