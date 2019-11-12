Haberler » Güncel » Foça ve Dikili'de 126 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı - Haber

Foça ve Dikili'de 126 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

İZMİR'in Foça ve Dikili ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 126 kaçak göçmen yakalandı.

12.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:51Foça ve Dikili'de 126 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı

İZMİR'in ve ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 10 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Foça ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, dün yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. İki ilçede sahile yakın ormanlık alanlara gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'i Kongo, 40'u Afganistan, 48'i Suriye, 3'ü Filistin uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.E., E.K., Y.T., B.T., H.H.C., S.S., S.B., M.E., Ö.A. ve Suriye uyruklu A.B.H. ise gözaltına alındı. Yasa dışı geçişte kullanılması planlanan 1 bot, 1 bot motoru, 1 şişirme pompası ve otomobillerin de bulunduğu 11 ayrı araca el konuldu.



Jandarma, Dikili, Foça, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:06 DHA YURT BÜLTENİ - 8
13:06 Valilik, o polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı (YENİDEN)
13:02 Liberya bayraklı enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
13:05 Kış lastiği zorunluluğu başlıyor
13:05 "Eğer başka bir ABD Başkanı olsaydı müzakere yapabilirdik"
12:33 Evden kaçan 18 yaşındaki kızını, arabada öldürdü
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:55 KOSGEB, ithal ürünü yerli üretmek isteyen KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verecek
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:08:00