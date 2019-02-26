26 Şubat 2019, 20:40
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Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart'ta Hizmete Giriyor

Foça Yeni Devlet Hastanesi 8 Mart

İzmir'in Foça İlçesi'nde yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi 8 Mart 2019 Cuma günü Saat 17.00'den itibaren hizmete girecek.

Edinilen bilgiye göre gündüz 17.00'ye kadar poliklinik ve acil hizmetleri Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerinde halen hizmete devam eden binada verilecek. 8 Mart 2019 Saat 17.00'den sonra acil hizmetleri yeni binada karşılanmaya çalışılırken eski binada da bir ekip o gün hastaların mağduriyet yaşamaması için görevde olacak.

11 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren ise poliklinik ve diğer tüm sağlık hizmetleri Atatürk Mahallesi'nde yeni yapılan modern binada karşılanmaya çalışılacak.

8 Mart, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler