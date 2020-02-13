Haberler » Güncel » Foçalı Karateci Kardeşler Kuşadası'nda madalyaları topladı - Haber

Foçalı Karateci Kardeşler Kuşadası'nda madalyaları topladı

Foça'lı karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel(7) ve Kaan Yüksel (11) Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yapılan İller arası Karate Turnuvası'da madalyaları topladılar.

13.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:18Foçalı Karateci Kardeşler Kuşadası'nda madalyaları topladı

Ulusal ve uluslararası başarılarıyla tanınan abisi Kaan Yüksel'le aynı turnuvada tatamiye çıkan Kerem Çağatay gelecek vaad ettiğini aldığı gümüş madalya ile kanıtladı.

Türkiye Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan İllerarası Karate Turnuvası Gençlik ve İl Müdürlüğü, Aydın Karate İl Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi' nin katkıları ile Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi Turnuva Aydın, Burdur, Denizli, İzmir, Uşak, Muğla ve Uşak İllerinden 300 sporcunun katılımıyla Kata ve Kumite kategorilerinde yapıldı.

Antrenörleri Taner Erol ve Kudret Yüksel tarafından hazırlanan T. Erol Fight Aliağa Kulübü sporcusu kardeşlerden Kerem Çağatay Yüksel 2013 bay ferdi kata'da2.nci olarak gümüş madalya, Kaan Yüksel 2009 bay ferdi kata'da3.olarak bronz, 2009 bay kumite + 50 kilo'da1.olarak altın madalya kazandılar.

Dereceye giren sporcuların madalya ve katılım kupaları Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilcisi İrfan Yiğit tarafından verildi.


Bora Füzesi, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 14:38:57