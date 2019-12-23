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Foçalı sanatçıların sergisini Foça Kaymakamı Ali Çetin açtı.

Foçalı sanatçıların oluşturduğu Perşembe grubu , resim ve el sanatları sergisinin açılışını Foça kaymakamı Ali Çetin ve eşi Sibel Çetin yaptı.

23.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:06 Foçalı sanatçıların sergisini Foça Kaymakamı Ali Çetin açtı.

Kadına şiddete dikkat çekmek isteyen mor fular takan sanatçılar Neşe İşcanlı, Ayda Dandin ,Tülay Metin ve Hatice Özel sergide suluboya, yağlıboya resim,çini elişi örgüler ve kumaş üzerine resim yapılmış tişörtleri sergilediler.

kaymakamı Ali Çetin açılış konuşmasında " Foça'dabir çok grubumuz var, santçı ruhu yüksek bir ortamımız var . Çok yakın zamanda kadına şiddet konusunda bakanlığımızdabizde çalışmalar yapıyoruz .

Dünyamızda ve ülkemizde tüm çalışmalara rağmen önlendiği söylemez . Sadece kadına şiddet değil çocuklara , güçsüz insanalara , hayvanlara şiddeti iyi insanlar önleyecektir. " dedi


Hatice Çarpar, Ali Çetin, Foça, Güncel

Kaynak: Bültenler

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