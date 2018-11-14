Foçalılar Bu Fotoğraflara Doyamadı

Restore edilereksergi salonu olarak hizmete alınan eski Öğretmen Evi'ndeki fotoğraflar Atatürk'ün doğumundan ölümüne tüm yaşamından kesitler içeriyor.

Foça Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça Belediyesi ve Reha-Necla Midilli Eğitim ve Yaşlıevi Vakfı'nın katkıları ile düzenlenen sergi 9 - 10 Kasım tarihlerine planlı olarak açıldı. Büyük çoğunluğu Öğretmen Hülya Erduran'ın arşivinden oluşan yüzlerce fotoğrafın yanısıra Foça'da yaşayan bazı ressamlar ve öğrencilerin yaptığı değişik ölçeklerdeki Atatürk resimleri de tarihi taş binada ki sergide yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önderin yurtiçi gezileri, çocuklar ve vatandaşlarla ayaküstü konuşmaları, yaşadığı ve konuk edildiği evler, milli mücadele ve inkılap yılları, Floryada ve Savarona'da ki günleri gibi yaşamından kesitler aktaran fotoğrafların yanısıra yazdığı bazı kitaplarda incelemeye sunuldu. Döneminde ve sonrasında basılan posta pullarının bulunduğu kataloglar da büyük ilgi gördü.

09.00 -17.00 saatleri arasında açık olan sergi gördüğü büyük ilgi üzerine14 Kasım 2018 Çarşamba akşamına kadar uzatıldı.