Focı Ege Üniversitesi'nde Toplandı

Yabancı dil eğitimi konusunda ihtiyaç analizi, program yazma, uygulama ve değerlendirme alanlarında kararlaştırılmış konuları ele almak, yabancı dil alanında deneyim ve fikirleri paylaşmak, farklı programlardaki yaklaşım, metot ve etkinliklere yönelik farkındalık oluşturmak, yabancı dil eğitimi veren kurumlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla kurulan FOCI XVIII (Forum on Curricular Issues), dönem toplantısı Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yapıldı.Toplantıya, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Mehmet Ersan'ın yanı sıra yabancı diller yüksekokullarından öğretim görevlileri katıldı.

Sabancı Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Program Geliştirme Biriminin öncülüğünde İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi kurucu ekip ile Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerinin bir araya gelmesi ile oluşturulanFOCI XVIII, devlet ve vakıf üniversitelerinin yabancı diller programını geliştirmeye yönelik adımlar atmayı amaçlıyor.

Program kapsamında her yıl Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez, ikişer gün süre ile informal ve pratiğe dayalı program içeriği ile üye okulların öğretim görevlileri Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı üniversitelerin ev sahipliğinde bir araya geliyor. FOCI XVIII etkinliğine bu yıl Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ev sahipliği yapıyor. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleşen program "Assessment from a Curriculum Developer's Perspective: The Who? What?When? And Why?" konusuyla kapsamlı ve her şey dahil tartışmaları ve sunumları ile katılımcılara deneyim ve fikirlerini sunma imkanı sağlıyor.