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Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!"

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.

22.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:55
Kasımpaşa 'nın Fransız forveti Fode Koita, korona virüsün yayılmasını önleme adına İHA aracılığıyla 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.
Koita'nın İHA aracılığıyla gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."
(Bora Akyol/İHA) Fode Koita’dan mesaj var: ’Herkes evinde kalsın!’

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Fode Koita'dan mesaj var: "Herkes evinde kalsın!"
Etiketler : Fode Koita, Kasımpaşa, Güncel

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