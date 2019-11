Fofana ve Sakıb Aytaç, Gençlerbirliği maçından 3 puan bekliyor

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Moryke Fofana ve sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puan alabilecek güçte olduklarını söyledi.Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürüyor. Fenerbahçe karşısında alınan 1 puan sonrası ara vermeden Gençlerbirliği maçına hazırlanan sarı-kırmızılı takımda antrenman öncesi futbolcularından Moryke Fofana ve Sakıb Aytaç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Fofana sahalarında karşılaştıkları Fenerbahçe'den aldıkları 1 puana mutlu olmadıklarını ifade ederek, "Fenerbahçe çok iyi bir kulüp, sezona da çok iyi başladılar. İçeride oynadığımız için galip gelmek istiyorduk. 1 puan aldığımız için mutlu değiliz tabi ki ama sonuçta Fenerbahçe karşısında alınan 1 puan iyidir. Kurtardığımız bir penaltı, verilmeyen bir golümüz var. Futbolda böyle şeyler olacak. Futbolun kuralı bu onun için 1 puana diyelim ki sevinçliyiz" dedi.Fofana: "Gençlerbirliği deplasmanına puan ya da puanlar almak için gideceğiz"Bu hafta oynayacakları Gençlerbirliği maçı hakkında da konuşan Fofana, "Maça hazırız. Zaten son 6 maçta namağlup olmamız her maça hazır bir şekilde çıktığımızı gösteriyor. Gençlerbirliği deplasmanına puan ya da puanlar almak için gideceğiz çünkü kaliteli bir takımız ve kaliteli oyunculara sahibiz. Oradan 3 puan alabilecek kapasitemizde var" şeklinde konuştu.Sakatlık sürecinden sonra kendi nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Fofana, "Tabi ki çok çalışıyorum. Bir an önce takıma katılmak, faydalı olmak istiyorum. Tedavim ve fizik idmanlarımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama hazır olduğumu söyleyebilmek için tabi ki bir futbolcu bunu maçta görebilir çünkü maçın ritmi çok farklıdır. Ben en iyi ve hızlı bir şekilde takıma faydalı olmak için bir an önce sahalara geri dönmek istiyorum" diye cevap verdi.Sakıb Aytaç: "3 puanı alıp döneceğiz"Yeni Malatyaspor'un başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç da, Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi. Geride kalan Fenerbahçe maçına iyi başladıklarını kaydeden Aytaç, "Fenerbahçe'ye karşı hafta içi iyi hazırlandık. Hocamızın söylediklerini yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Maçı alabilecek pozisyonlarda yakaladık ama 1 puan aldık. Artık bu maçı geride bıraktık" dedi. Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleceklerini de hatırlatan Aytaç, "Maça odaklanarak 3 puanı alıp dönmek istiyoruz. Onlar alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Bizde yukarılardan kopmamak istiyoruz. Onların son haftalarda bir çıkışı olabilir ama bizde 6 haftadır yenilmiyoruz. İyi bir kadromuz var. İyi ve dişli bir maç olacak. İnşallah yenip, evimize döneceğiz" şeklinde konuştu."Milli Takım'da olmayı çok isterim"Sakıb, Milli Takım ile ilgili sorulan soruya ise, "Her Türk gencinin gitmeyi çok istediği bir platform. Bende tabi ki orada olmayı çok isterim. Bu işler için biraz performansınızda iyi olacak. Nasibinizde varsa oluyor. İnşallah o kadroda kendime yer bulurum. Kendi performansımla ilgili de haftalar önce nefesim açıldıkça, takımla birlikte süre aldıkça gerçek performansımı göstereceğimi söylemiştim. Yavaş yavaş ulaşıyorum daha tam net kendimi bulmuş değilim. Çünkü uzun bir süre sakatlık geçirmiştim. Şimdi yavaş yavaş kendime geliyorum. İnşallah hem bireysel hem de takım olarak daha iyi yerlere geliriz" diyerek cevap verdi."Bu yıl herkes birbirini yenebilecek güçte"Süper Lig'in bu sezon oldukça ilginç geçtiğini de dile getiren Sakıb Aytaç, "Normal sezonlarda büyük takımların daha kafada götürdüğü, Anadolu takımlarının ise daha geride başladığı bir lig oluyordu ama bu yıl herkes birbirini yenebilecek güçte. Puanlarda birbirine çok yakın. Alt sıralarla daha büyük bir kopma oluşmadı. Büyük takımlara baktığımızda da kadromuzun ilk 5 ya da 6'ya oynayabilecek kalitede olduğunu biliyoruz, konuşuyoruz, düşünüyoruz. Performansımızı ona göre tutuyoruz, idmanlarımızı ona göre yapıyoruz. Maçlara lig sonundan ziyade tek tek bakıp, bütün maçlarımızı kazanıp, performansımızı en yüksek seviyede tutup, inşallah ligi de en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi. - MALATYA