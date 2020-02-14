Folkart Gallery, 15. sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Muallâ'ya ev sahipliği yapacak. "Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" isimli sergide sanatçının 55 eseri yer alacak. Sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen eserleriyle buluşacak. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir'in yaptığı sergi 28 Şubat–17 Mayıs 2020 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergi, Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü sanatseverlere açık olacak. Folkart Gallery, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret açık.

SIRA DIŞI BİR ÖMÜR

Türkiye sanat tarihinde "Paris Ekolü" olarak nitelenen dönemin sıra dışı fırçası Fikret Muallâ, İzmir Folkart Gallery'de yeni yılda açılacak ilk sergi ile sanatseverlerin karşısında olacak. Fikret Muallâ Saygı; Avni Arbaş, Hakkı Anlı, Albert Bitran, Hale Asaf, Abidin Dino, Nejad Melih Devrim, Remzi Paşa, Mübin Orhon gibi imzalar ile aynı "ekol"de anılıyor. Bohem, sıra dışı ömrü ile de kayıtlara geçen Fikret Muallâ Saygı, tümü kayıtlı ve sertifikalı 55 özgün çalışması ile sanatseverlerle buluşacak. Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albümde hazırlandı. Sergide Ara Güler'in çektiği Fikret Muallâ Saygı porte fotoğrafları da yer alıyor.