Folkart Projelerine Yeni Ödüller

FOLKART BLU ve FOLKART HILLS'E PEYZAJ ÖDÜLLERİ

Folkart, Çeşme projeleri ile ödüller kazanmaya devam ediyor. Folkart Blu ve Folkart Hills projeleri, peyzaj sektörünün en prestijli ödülü olarak gösterilen, bu yıl 3.cüsü gerçekleştirilen Plant Ödülleri yarışmasında 2 ödül kazandı.

Mimari projelerini Dilekçi Mimarlık'ın yaptığı, peyzaj tasarımlarının ise DS Mimarlık tarafından hazırlandığı 2 proje, peyzaj uygulamaları ile 2 ödül aldı. Peyzaj uygulamalarını Karaoğlu Peyzaj'ın yaptığı Folkart Blu Çeşme projesi, "Konut Uygulamaları Ödülü"nü kazanırken; Kardelen Peyzaj'ın imzasını taşıyan Folkart Hills Projesi ise "Plant Özel Ödülü"ne layık görüldü. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde Karaoğlu Peyzaj ve Kardelen Peyzaj, ödüllerini aldı. Dilekçi Mimarlık tarafından hazırlanan mimari projeleri ile Folkart Blu ve Folkart Hills projeleri, daha önce de Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde 2, Alman Tasarım Konseyi tarafından verilen Alman Tasarım Ödülleri'nde de Özel Mansiyon Ödülünü kazanmıştı.

SANCAK: "GURUR DUYUYORUZ"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Daha önce mimari projeleriyle uluslararası ödüller kazanan Folkart Blu ve Folkart Hills projelerimiz yeni ödüller kazandılar. Ödül kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Folkart olarak, Çeşme'ye ayrı bir önem gösterdiğimizi, İzmir'e yakışan projelere imza atmak istediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Alınan bu ödüller söylediklerimizin ispatı niteliğindedir. Projelerimizin peyzaj uygulamalarının ne kadar iyi olduğunun göstergesi olan bu ödüller nedeniyle başta Folkart Teknik Ofisi olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

ÖZEL TEŞEKKÜR

Folkart olarak "Mükemmel" seviyesinde projelere imza atmak istediklerini kaydeden Mesut Sancak, "Bu noktada tabiki birlikte çalıştığımız çözüm ortaklarımızın emeğini görmezden gelemeyiz. Karaoğlu Peyzaj ve Kardelen Peyzaj firmalarına gösterdikleri özverili çalışma ve başarılarından ötürü teşekkür ediyorum. Aynı yarışmada aldıkları diğer ödüller bitki yetiştiriciliği ve peyzaj uygulamalarının kentimizde oldukça ileri bir seviyeye ulaştığının da göstergesidir. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler