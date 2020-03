Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor

Tokat 'ta yaşayan 21 yaşındaki genç kadın genelde erkeklerin tercih edildiği bir iş olan benzin pompacılığı yaparak hayatını kazanıyor.



Tokatlı Gülsüm Karabıyık, bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başladı. Geçimini araçlara yakıt ve yağ doldurarak, cam silerek sağlayan genç kadın gün geçtikçe işini daha da çok sevdi. Genelde erkekler tarafından yapılan pompacılık mesleği ülkemizde kadınlar tarafından çok tercih edilmese de; Tokat'ta ailesiyle birlikte yaşayan Gülsüm Karabıyık, mesleğe ojeli tırnakları ve fönlü saçlarıyla farklılık kattı. İŞKUR aracılığıyla bulduğu işini 1 yıldır yaptığını söyleyen Gülsüm Karabıyık, gelen tepkilerin çoğunlukla olumlu olduğunu dile getirdi. Birçok insanın kendisini görünce şaşırdığını da ifade eden 21 yaşındaki genç kadın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığı mesajını verdi. Müşteriler tarafından azmi ve işine olan bağlılığıyla övgü toplayan Gülsüm Karabıyık, "İşim hiç de zor değil. Biz de her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Burada kadının gücünü gösteriyoruz. Mesela bir bayan gelmişti. Arabadan indi, aa sen gerçek misin yapıyor tabi beden hareketleriyle. Her zaman da böyle karşılanıyorum hemen hemen. Çalışıyorum. Çok güzel bir meslek. Herkes yapabilir. Herkese de tavsiye ederim yani. Kadın gücü her şeyi yener" şeklinde konuştu. - TOKAT