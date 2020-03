Football Manager 2020 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Hemen İndirin

En iyi futbol menajerliği oyunlarından biri olan Football Manager 2020 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyun nasıl ücretsiz oynanacak? Gelin hep beraber yakından bakalım.Football Manager 2020 Nasıl Ücretsiz Oynanır? Football Manager 2020'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada oyunun 25 Mart'a kadar tüm platformlarda ücretsiz hale getirildiği söylendi. Oyunun dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz hale getirilmiş olabileceği söylenmekte.??????Football Manager 2020 is now completely free to play on Steam until 3PM (GMT) on March 25th for PC/Mac #FM20Your season is just beginning... https://t.co/fSwauIaemS pic.twitter.com/vMetkSO6q0— Football Manager (@FootballManager) March 18, 2020Football Manager 2020'yi ücretsiz olarak oynamak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Steam'den Football Manager 2020'yi kütüphanenize ekleyerek oyunu kısa süre de olsa ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Hemen aşağıdan Steam'i cihazınıza indirebilir ve oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan futbol menajerlik oyunu Football Manager 2020'de dünya çapında futboldaki en iyi 50 ülkeden biri arasından kulübünüzü seçip yönetebilmektesiniz.

Kaynak: Tamindir