Football Manager 2020 ücretsiz! Football Manager 2020 ücretsiz nasıl indilirir, FM 2020 ücretsiz nasıl oynanır?

Football Manager 2020, yapılan açıklamayla 25 Mart tarihine kadar sanal fubolseverlere ücretsiz oluyor. Bir haftanın ardından kullanıcılar FM 2020'yi, ücreti karşılığında kullanmaya devam edebilecek. FM 2020 resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da bir süreliğine ücretsiz olacağı belirtildi. İşte, Football Manager 2020 oyunu hakkında ayrıntılı bilgi...

FOOTBALL MANAGER 2020 ÜCRETSİZ OLUYOR!

Football Manager internet adresinde, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler bağlamında gerçek futbola ara verilmesinin fotbolseverleri etkilememesi adına müjde verdi. Buna göre Football Manager 2020 25 Mart Çarşamba gününe kadar ücretsiz olacak. Bir haftalık ücretsiz denemenin ardından istenen ücret karşılığında kullanıma devam edilebilecek.

FOOTBALL MANAGER 2020 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Futbol oyunu severler Football Manager 2020 oyununu ücretsiz olarak Steam üzerinden indirebilecekler. Steam'ı indirildiken sonra, Football Manager 2020 kütüphaneye eklenmeli. Söz konusu oyunu indirip, dünya çapında futbolda en iyi 50 ülkeden biri arasından kulüp seçip oyun yönetilebiliyor.

FOOTBALL MANAGER 2020 İNDİR...