Forbes dergisi listesindeki Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu 'FETÖ üyeliğinden' tutuklandı
Forbes dergisi listesindeki Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Gurbanoğlu 1.2 milyar dolarlık servetiyle 2015'te Forbes listesine girmişti. Gemi filosu bulunan Gurbanoğlu, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti.
17.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:04
Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı filolarından birine sahip olan Azeri iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, Gülen cemaatine üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Gurbanoğlu, 1,3 milyar dolarlık servetiyle 2015 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine girmişti.
Gurbanoğlu, 1,3 milyar dolarlık servetiyle 2015 yılında Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine girmişti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Mübariz Mansimov, Forbes, Dünya
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