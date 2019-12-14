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Forbes listesinde iki İhlas Koleji

İhlas Koleji mezunları İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve milli okçu Mete Gazoz Forbes Türkiye Dergisi'nin ülkemizde ilk kez hazırladığı "30 ALTI 30 Türkiye" listesinde yer alarak ödüle layık görüldüler.

14.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:59Forbes listesinde iki İhlas Koleji
Koleji mezunları İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve milli okçu Mete Gazoz Türkiye Dergisi'nin ülkemizde ilk kez hazırladığı "30 ALTI 30 Türkiye" listesinde yer alarak ödüle layık görüldüler.

Otuz yaş altında spor, sanat, eğitim, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkan gençlerin yer aldığı listenin ödül töreninde Kadak ve Gazoz ödüllerini Gençlik ve Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun elinden aldılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde alanında önemli başarılara imza atmış gençlere ödülleri takdim edildi.

Yeltekin: "Mezunlarımızla gurur duyuyoruz."

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, alanlarında başarılar elde ederek gençlere ilham olmayı başaran 30 gencin seçildiği listede yer alan İhlas Koleji mezunları Rümeysa Kadak'ı ve Mete Gazoz'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

TBMM'nin en genç milletvekili olan Rümeysa Kadak ile 17 yaşında ülkemizi Rio Olimpiyatlarında temsil eden milli okçu Mete Gazoz'un ülkemizin gençlerine ilham kaynağı olduğunu ifade eden Yeltekin, "Ödül töreninden sonra sayın vekilimiz Rümeysa Kadak bana Mete Gazoz ile beraber çekilmiş bir fotoğraflarını göndererek "İki İhlas Kolejli bir araya gelerek, sizleri andık. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Bir eğitimci için bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Mezunlarımızla gurur duyuyoruz." dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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