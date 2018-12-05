Forbes Merkel'i En Güçlü Kadın Seçti

ABD
merkezli Forbes
Dergisi'nin 15 yıldır seçtiği dünyanın en güçlü 100 kadını listesinin ilk sırasında bu yıl da Almanya
Şansölyesi Angela Merkel
yer aldı. Sekiz yıldır dünyanın en güçlü kadını seçilen Almanya Başbakanı Angela Merkel'den sonra listenin ikinci sırasını İngiltere
Başbakanı Theresa May
, üçüncü sırasını ise Uluslararası Para Fonu
Başkanı Christine Lagarde
aldı. Böylelikle ilk üç sırayı Avrupalı kadınlar oluşturdu. ABD'li otomobil üreticisi General Motors
'un patronu Mary Barra dördüncü sırada, beşinci sırada ise ABD finans devi Fidelity CEO
'su Abigail Johnson
yer aldı. En genç kadın olarak ABD Devlet Başkanı Trump
'ın kızı Ivanka Trump 24., en yaşlı kadın olarak ise İngiltere kraliçesi II Elizabeth 23. sırada yer buldu. Türkiye
'den ise listede Güler Sabancı
64. sırada yer aldı. Dünyanın en güçlü 100 kadını listesi oluşturulurken kadınların finansal güç (şirket değeri, karlılık), medya görünürlüğü, iş hayatından sivil topluma, politikadan teknolojiye her alanda oluşturduğu etkiye göre belirleme yapılıyor.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri,Almanya,Forbes,Angela Merkel
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:26