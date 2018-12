Forcepoint'in Ödüllü Yeni Nesil Güvenlik Duvarının Yetenekleri Arttı

14 Aralık 2018 Cuma 10:29



NSS Labs'ın yeni nesil güvenlik duvarı testinde en yüksek puanları alarak başarısını kanıtlayan Forcepoint NGFW, artan yetenekleriyle daha da güçlü bir koruma sağlıyor.Artık hemen her sektörden şirketin gündeminde olan dijital dönüşüm uygulamaları, çok sayıda avantajı ve bazı riskleri beraberinde getiriyor. Dijital dönüşümde öncelikli olarak ele alınan dahili uygulamalar ve verilerin buluta taşınma sürecinde aksayan yanlardan biri, ağ ve güvenlikle ilgili eski, merkezi yaklaşımların yeni dağıtık yapıya uyum sağlamakta güçlük yaşamasıdır. Bunu gidermek adına kolay yolu tercih eden pek çok kurum kısa sürede verilerin bulunduğu riski anlayarak güvenlik altyapılarını da geliştirme yoluna gidiyor.VERİLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORBu noktada Forcepoint ürünleri arasında öne çıkan yeni nesil güvenlik duvarı Forcepoint NGFW 6.5, sunduğu gelişmiş özellikler ve avantajlarla dikkat çekiyor. NSS Labs'ın 2018 yılı yeni nesil güvenlik duvarı testlerinde 10 büyük üretici arasında en yüksek puanları alarak başarısı tescillenen Forcepoint NGFW'nin yeni sürümü, dağıtık yapıdaki organizasyonlar ile kullanıcıları ve verileri daha iyi bağlayabilen ve koruyabilen bir yapıyla geliyor. NGFW 6.5, web üzerindeki içerikler ve bulut platformlarındaki uygulamalara ait verileri daha güvenli hale getiriyor ve internet servis sağlayıcı bağlantılarının etkin bir şekilde optimize edilmesini kolaylaştırıyor.SİBER SALDIRILARI YÜZDE 99.95 BLOKE EDİYORGerçekleştirilen testlerde siber saldırı girişimlerini yüzde 99,95 gibi son derece yüksek bir oranda bloke etmeyi başaran Forcepoint NGFW, aynı zamanda NSS Labs'ın statik saldırı girişimi kütüphanesindeki denemelerin yüzde 100'ünü bloke eden tek ürün olmayı da başaran bir ürün olarak rakiplerinden sıyrılıyor.GELİŞTİRİLMİŞ KONTROL PANELİ İLE KULLANIM KOLAYLAŞIYORForcepoint NGFW 6.5 ile gelen önemli kolaylıklardan biri daha etkin ve doğrudan yönetim desteği sunan SD-WAN kontrol paneli. Forcepoint NGFW, önceki sürümüyle her bir mağaza, şube veya uzak lokasyonlardaki ofislerin kurum ağına birden fazla internet servis sağlayıcı üzerinden bağlanmayı kolaylaştırmıştı. Yeni 6.5 sürümü ise bunu bir adım daha ileri taşıyarak her bir bağlantının nasıl çalıştığını, hangi uygulamalarda hangi bağlantıların kullanıldığını ve anormal durumların, henüz problem ortaya çıkmadan fark edilmesini sağlayan bilgileri sunmasıyla farklılaşıyor.UYGULAMALAR EN UYGUN BAĞLANTIYA YÖNLENDİRİLEBİLİYORForcepoint NGFW 6.5 ile gelen bir diğer avantaj ise uygulamaya yönelik yönlendirme yapabilmede ortaya çıkıyor. Bu yeni versiyon, uygulamaları dinamik olarak algılayabiliyor ve ihtiyaç duydukları trafikleri otomatik olarak en uygun internet servis sağlayıcı bağlantısına yönlendiriyor. Bu yaklaşım, aynı zamanda her bir uygulamanın özel tarama ve işleme süreçlerinin farklı bulut tabanlı güvenlik servislerine yönlendirilmesini sağlıyor.Bağımsız test kuruluşu NSS Labs'ın verilerine göre 6 yıldır ilk sırada yer alan Forcepoint NGFW'nin yeni versiyonunda son derece detaylı bir yetenek listesi de bulunuyor. Satış noktalarına ait veriler veya IP üzerinden ses iletimi gibi kritik trafikleri doğrudan düşük gecikme süresine sahip hatlara yönlendiren NGFW 6.5, aynı zamanda Office 365 gibi, onaylanmış uygulamaların buluttaki veri koruma ilkelerini uygulamak için bir bulutaerişim güvenlik aracı (CASB) vasıtasıyla yüksek kaliteli internet servis sağlayıcı bağlantılarını önceliklendirebiliyor. - İstanbul