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Ford'a uluslararası 2 prestijli ödül birden

Ford, aynı yıl hem Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) hem de 2020 Uluslararası Yılın Pick-up'ı (IPUA) ödülünü iki kere alan ilk üretici oldu.

21.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:28Ford'a uluslararası 2 prestijli ödül birden
, aynı yıl hem Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) hem de 2020 Uluslararası Yılın Pick-up'ı (IPUA) ödülünü iki kere alan ilk üretici oldu.
Ford'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 'de üretilen segmentinin ilki, elektrikli Ford Transit Custom Plug-In Hybrid ve EcoBlue Hybrid ile segmentinde IVOTY ödülünün sahibi oldu.
Yeni Ford Ranger ise IPUA ödülüne layık görüldü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Ticari Araçlar Genel Müdürü Hans Schep, yeni Transit Custom Plug-in Hybrid ve EcoBlue Hybrid modellerinin doğru zamanda doğru araç olma özelliğini taşıdığını belirterek, "Müşterilerimizin maliyetlerini ve emisyonları düşürmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve araç yükünden ödün vermeden baş ediyor. Yeni Ford Ranger ise pick-up segmentindeki zerafet, teknoloji ve verimlilik çıtasını bir üst noktaya taşıyor." ifadelerini kullandı.
Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid (PHEV), Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarında üretiliyor. Kısa süre önce seri üretime geçen model, Türkiye'de üretilen plug-in hibrit elektrikli ilk ticari araç olarak öne çıkıyor.
Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid ve Transit Custom EcoBlue Hybrid modelleri, Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen özel bir törende, Avrupa'nın 25 ülkesinden 25 uzman otomotiv gazetecisinin oluşturduğu jürinin oy birliği ile verdiği kararla IVOTY ödülünün kazananı oldu. Ford, böylece 6. kez IVOTY ödülüne sahip oldu.
Yeni Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, segmentinde bir ilki gerçekleştirerek, 56 km varan sıfır emisyonlu sürüş sunarken, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 km'nin üzerine çıkarıyor.
Transit Custom Plug-In Hybrid'in ön tekerleklerini 13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor. Şarj edilebilen 13,6 kWh kapasiteli batarya ile sıfır emisyonlu sürüşe imkan tanıyan gelişmiş şarj edilebilir hibrit mimari ise emisyonların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Türkiye, Avrupa, Araç, Ford, Ekonomi

Kaynak: AA

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