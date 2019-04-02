Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Ford'un aile otomobili olan C-Max modelinin üretimi bitiriliyor.Ford C-Max ve Grand C-Max modelinin üretimini haziran ayındabitiriyor. Bu doğrultuda Ford bu fabrikadaki gece vardiyasını durduruyor.Akabinde iki vardiya ile marka yoluna devam edecek.Bu karar neden alındı?Marka bitirme kararını bu segmentteki müşterilerinazalmasına dayanarak verdi. Ayrıca Ford Ağustos 2019 planı doğrultusunda da Fransa'daBordeaux'da bulunan bir otomatik şanzıman tesisini, Naberezhnye Chelny ve St.Petersburg'da iki araç montaj fabrikasını ve Elabuga'da bir motor fabrikasıolmak üzere üç fabrika daha kapatacak.The post Ford C-Max ailesinin üretimi durduruluyor appeared first on Carmedya.