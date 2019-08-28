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Ford, Dünya Köpek Günü'nü pop-up mobil köpek bakım salonuyla kutluyor

Ford, Dünya Köpek Günü'nü pop-up mobil köpek bakım salonuyla kutluyor Sevimli köpekler, yeni Ford Puma'nın yenilikçi ve esnek MegaBox alçak yük bölmesi ve elbette biraz emekle şımartıcı bir bakım seansının keyfini çıkardı.

28.08.2019 03:05 Ford, Dünya Köpek Günü'nü pop-up mobil köpek bakım salonuyla kutluyor
Ford, Dünya Köpek Günü'nü pop-up mobil köpek bakım salonuyla kutluyor


Sevimli köpekler, yeni Ford Puma'nın yenilikçi ve esnek MegaBox alçak yük bölmesi ve elbette biraz emekle şımartıcı bir bakım seansının keyfini çıkardı.

Güvenilir köpek dostlarımız olmasa ne yapardık? Köpekler bize yol gösterir, bizi uyarır, korur ve eğlendirir. En önemlisi de en yakın dostumuz olur. Ford, insanlar ve köpekler arasındaki bu yakın bağı, Dünya Köpek Günü'nü vesilesiyle dört ayaklı dostlarımıza sunduğu şımartıcı bakım seansıyla kutluyor.

Mobil köpek bakım salonu, yeni Ford Puma'nın arkasında yer alan ve 80 litre kapasiteye sahip çok amaçlı depolama alanı sunan MegaBox sayesinde mümkün oldu. Su geçirmez MegaBox, kirli spor aletleri gibi eşyaların taşınmasının ardından tahliye tapası sayesinde kolayca temizleniyor. Bu da MegaBox'ı köpekler için mükemmel bir lüks banyo haline getiriyor.

Sıra dışı düşünmek


Parktaki bir koşudan sonra köpekleri temizlemek, Ford MegaBox'ın sunduğu faydalardan yalnızca biri. Bu alçak yük bölmesi sayesinde yiyecek, çiçek ve hatta buz gibi hassas ürünleri güvenle depolamak mümkün. MegaBox ile yükseklik 267 mm artırılabiliyor ve bu ilave derinlik sayesinde saksı bitkileri ve golf çantaları gibi dengede tutulması zor eşyalar dik pozisyonda taşınabiliyor.

Puma, Ford, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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