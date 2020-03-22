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3 otomobil devi, koronavirüs için ventilatör üretecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ford, General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.

22.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:44
3 otomobil devi, koronavirüs için ventilatör üretecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ford , General Motors ve Tesla'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gerekli olan ventilatör ve diğer ekipmanı üreteceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun." ifadesini kullandı.

Önceki gün Beyaz Saray'daki basın toplantısında ihtiyaç duyulan bazı tıbbi ürünler için otomobil firmalarının üretime geçeceğini açıklayan Trump, firma ismi vermemişti.

Uzmanlar, ABD'nin ciddi bir salgın dönemi için yeterli tıbbi ekipmana sahip olmadığı uyarısında bulunuyor.

3 otomobil devi, koronavirüs için ventilatör üretecek
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : General Motors, Nicola Tesla, Donald Trump, Ford, Dünya, Ekonomi, Güncel

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