Haberler » Ekonomi » Ford, 'kahve atıklarından' otomobil parçası üretecek - Ekonomi

Ford, "kahve atıklarından" otomobil parçası üretecek

Ford Motor Company ve McDonald's, sabah rutininin olmazsa olmaz kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atacak.

06.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:08Ford,
Ford Motor Company ve McDonald's, sabah rutininin olmazsa olmaz kahve çekirdeklerinin atıklarını otomobil parçalarında kullanmak üzere çevreci bir iş birliğine imza atacak.
Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Ford, Mc Donald's'ın kahve çekirdeği atıklarını üreteceği otomobil parçalarının far yuvaları başta olmak üzere ve diğer farklı bileşenlerinde kullanmayı planlıyor. Her yıl, tonlarca kahve çekirdeği, demleme işlemi sırasında doğal yollardan soyuluyor. Ford ve McDonald's, birlikte bu atıkların çok önemli bir miktarını yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.
İki şirket, kahve çekirdeği atıklarının, otomobil parçalarında kullanılabilen oldukça dayanıklı bir maddeye dönüştürebileceğini keşfetti.
Ford tarafından yapılan açıklamaya göre; kahve çekirdeği atıkları, düşük oksijende, yüksek dereceyle ısıtıldıktan sonra plastik ve diğer ek maddelerle karıştırıldığında, ortaya çıkan madde çeşitli şekillere dönüştürülebiliyor.
Kahve çekirdeği atıklarından oluşan bu bileşenler, far yuvası ve diğer iç ve dış kaporta parçalarının sahip olması gereken kalite özellikleriyle uyuşuyor. Üstelik, bu yöntemle üretilen parçalar yüzde 20 oranında daha hafif oluyor ve kalıplama sürecinde yüzde 25 daha az enerji kullanımına imkan sağlıyor. Proje kapsamında, McDonald's'ın Kuzey Amerika'daki kahve çekirdeği atıklarının önemli bir kısmını araç parçalarında kullanılmak üzere Ford'a yönlendirmesi öngörülüyor.
Ford ise halihazırda dünya genelinde ürettiği otomobillerde geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir plastiklerin kullanılması hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:56 Tofaş'a bilgi iletişim teknolojilerinde ABD'den iki ödül - Ekonomi
10:50 Borsa İstanbul'da gong, Papilon Savunma için çaldı - Ekonomi
10:50 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:46 'Sebze meyvedeki fahiş fiyatın nedeni serbest piyasa' - Ekonomi
10:41 Marangozlar Odası Başkanı Algün; "Sanatkarlar için söz bitmiştir" - Ekonomi
10:22 Duvara bantlanmış muz eseri 120 bin dolara satıldı - Ekonomi
10:14 Çalışan yeni anneye 2020'de en az 7 bin 470 TL destek verilecek - Ekonomi
09:54 Dolar güne 5,75'ten başladı! İşte son durum - Ekonomi
09:52 Üreticiler uyardı: Helva gripten koruyor - Ekonomi
6.12.2019 11:02:49