Ford, öğrencilerin eğitimi için araç hibe etti

Ford Otosan
tarafından, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla Muş
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine araç hibe edildi.
Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci
, araç teslim töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin pratik eğitimlerini sağlıklı şekilde gerçekleştirmesi açısından yapılan hibenin faydalı olduğunu söyledi.
İlci, "Bu anlamda rahmetli Mustafa Koç'un 'meslek lisesi memleket meselesi' demesi bugün burada karşılık buluyor. Bundan dolayı da kendilerine müteşekkiriz. Allah rahmet etsin." dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Satış Müdürü Arda Acar ise 41 ilde 71 aracı hibe olarak meslek liselerine teslim edeceklerini ifade etti.
Projenin amacının öğrencilerin en yeni teknolojilerle eğitimlerini tamamlayıp meslek hayatına hazır bir şekilde geçmelerini sağlamak olduğunu anlatan Acar, bundan sonra da farklı projeleri olacağını kaydetti.
Metin İlci
, Ford Otosan
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Kaynak: AA