2018 Türkiye
Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan Ford Otosan
36. Kocaeli
Rallisi, başladı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen törende öncü araç olarak ilk startı, klasik Anadol marka otomobille Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün
aldı.
Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından organize edilen ve toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarış, Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan verecek.
Ekipler, bugün ve yarın yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol katedecekler.
Büyük heyecana sahne olması beklenen ralli, yarın saat 13.00'te 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde yer alan finiş podyumundaki ödül töreniyle son bulacak.
Türkiye,Kocaeli,Ford Otosan
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:07