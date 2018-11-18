2018 Türkiye
Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı olan Ford Otosan
36. Kocaeli
Rallisi'ni, genel klasmanda Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi birinci tamamladı.
Çekişmeli geçen rallide ekipler, 2 gün boyunca 102 kilometresi özel etap olmak üzere 284 kilometre yol katetti.
Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışların sonunda, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi birinci olurken, GP Garage My Team'dan Hakkı Ağaoğlu-Erkan Güleren ekibi ikinciliğe, Ford Motorsport Turkey'den Yağız Avcı- Onur Vatansever
ekibi ise üçüncülüğe ulaştı.
Resmi olarak açıklanmayan sonuçlara göre, 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nı Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi şampiyon tamamladı.
Organizasyonda, Türkiye Historic Rally Şampiyonası son yarışında ise genel klasman birinciliğini Yılmaz Köprücü-Koray Akgün, ikinciliği Gerçek Sunman-Bahar Sunman, üçüncülüğü Özcan Opcin-Serdar Canbek elde etti.
Ali Sipahi Ralli Kupası'nda ise Ford Motorsport Turkey'den Emrah
Ali Başo-Gürkal Menderes
ikilisi birinci, Hakan Gürel-Havva Gürel ikinci, Yavuzhan Cabbaroğlu- Enez
Al üçüncü oldu. İzmit
'te bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren ekiplere kupasını, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) Sportif Direktörü Murat Kaya
, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, KOSDER Başkanı Ceyhun
Yalçın ve diğer ilgililer verdi.
18 Kasım 2018 Pazar 15:22