Ford Otosan 36.Kocaeli Rallisi'nde Belli Oluyor!

Ford Motorsport Türkiye adına genel klasmanda mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı, sezonun son yarışında 6. Türkiye Şampiyonluğu hedefi ile mücadele edecek.

Türkiye'nin tek marka ralli kupası Fiesta Rally Cup'ın şampiyonu da Ford Otosan Kocaeli Rallisi'yle birlikte belli olacak.

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyon bu hafta sonu belli oluyor. 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı 36. Kocaeli Rallisi, kısa adı KOSDER olan Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından 17-18 Kasım tarihlerinde organize edilecek. Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası'na da puan verecek olan Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunun bu son organizasyonu toprak etaplarda yapılacak.

Mayıs ayında Eskişehir'de gerçekleştirilen Rally Phrygia ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan zorlu ralli sezonunun final yarışı, 17 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'da 41 Burda AVM'de start alacak. Ekipler, 2 gün boyunca yaklaşık 102 km si özel etap olmak üzere toplamda 284 km'lik yol kat edecekler. Büyük heyecana sahne olması beklenen ralli pazar günü saat 13.00'de 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde yer alan finiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.

Mevsim koşulları ve yağan yoğun yağmur sonucu etapların çamur olması sebebiyle çok daha zorlu ve heyecanlı olması beklenen Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarışacaklar.

Ford Motorsport Türkiye adına genel klasmanda mücadele eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı co-pilot'u Onur Vatansever ile her koşulda üstün performans sunan Fiesta R5 ile sezonun bu son yarışı ile 6'ncı Türkiye Şampiyonluğu yolunda mücadele ederken, yine 4 çeker genel klasmanda mücade eden Deniz Fahri – Bahadır Gücenmez ikilisi de 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunu podyumda tamamlamayı hedefliyor. 2 çeker kategorisinde ise Fiesta R2T ile mücade eden Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezonun bu son yarışına kendi kategorisinde lider konumunda giriyor. Öte yandan gençler kategorisinde mücade eden pilotumuz And Sunman da kategorisinde şampiyonluk için yarışacak.

FİESTA RALLY CUP'TA DA HEYECA DORUKTA

Ford Motorsport Türkiye tarafından 2017 sezonu ile birlilkte yeniden organize edilen "Fiesta Rally Cup", yenilenen formatı ile amatör ralli tutkunlarına 2018 sezonunda profesyonel bir takımın parçası olarak yarışma imkanını sunmaya devam ediyor.

Yabancı pilotların da katılımı ile uluslararası bir ralli kupası ünvanını da kazanan Fiesta Rally Cup'ta Eskişehir'de Rally Phrygia ile başlayan sezonda, ekipler Ege Rallisi ve Yeşil Bursa Rallisi'ni takiben Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) bir ayağı olan Marmaris Rallisi'ni tamamladı. Son olarak İstanbul Rallisi'nde yarışan ekipler, sezonun beş yarışını geride bıraktılar.

Tamamlanan beş yarış sonrası, sezonun son yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi öncesinde Fiesta R2'leri ile yarışan Georgi Geradzhiev - Georgi Gadzhev ikilisi kendi kategorisinde lider konumdayken, Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi de R2T kategorisinde lider konumda bulunuyor.

"Heyecanın dorukta olacağı ve şampiyonların belirleneceği sezonun son rallisine tüm motorsporları fanlarını bekliyoruz"

Ford Motorsport Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Toplam 14 ekiple katılacağımız sezonun son yarışı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde hedefimiz genel klasman pilotlar, takımlar ve 2 çeker kategorilerinde şampiyon olmak. Büyük heyecana sahne olması beklenen sezonun son rallisine tüm motorsporları meraklılarını beklerken katılan tüm ekiplere bu zorlu yarış öncesi başarılar diliyorum."