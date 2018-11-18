18 Kasım 2018 Pazar 14:59



18 Kasım 2018 Pazar 14:59

- Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde şampiyon Burak Çukurova olduKOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde şampiyon Burak Çukurova oldu. Kocaeli'de gerçekleştirilen ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde ödüller sahiplerini buldu. Şampiyona, 60 aracın İzmit'te bulunan 41 Buerda Alışveriş Merkezi'nin önünden start alması ile dün başlamıştı. Pilotlar, 2 gün boyunca yaklaşık 102 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 284 kilometrelik yol kat etti. Mevsim koşulları ve yağan yoğun yağmur sonucu etapların çamur olması ile kıyasıya mücadelelere sahne olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde, Ford Motorsport Türkiye pilotları 4 çeker Fiesta R5, 2 çeker R2T, R2, R1 ve ST araçlar ile yarıştılar.Burak Çukurova şampiyonluğu bırakmadıDün başlayan ve 2 gün boyunca vatandaşların yoğun ilgiyle takip ettiği Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi bugün düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. İzmit'te bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine araçları ile gelen pilotlar, heyecanla sonuçları bekledi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Ford Otosan 36. Kocaeli Rallisi'nde Burak Çukurova, Genel Klasman'da birinci olarak 2017 yılında elde ettiği Türkiye şampiyonluğunu bu yıl da devam ettirdi. Genel Klasman kategorisinde Hakkı Ağaoğlu 2., Yağız Avcı ise 3. oldu."İki sene üst üste şampiyon olmak gayet keyif verici"Yarış sonrasında duygularını dile getiren Burak Çukurova, "Sezonun 7. yarışıydı. Son yarışa rakibimizden 3.3 puanla önden girmiştik. İlk etaba iyi bir tempoyla başladık. İlk etaptan beri şampiyonluğu koruduk, bitişe geldik. 2017 yılından sonra 2018'de de Türkiye ralli şampiyonu olduk. Çok mutluyuz, takımım adına da mutluyum. İki sene üst üste şampiyon olmak gayet keyif verici. Emeği geçen herkese ve TOSFED'e teşekkür ediyorum. Zorlu bir sezon geçirdik. Herkesin eline sağlık. Pistler gayet zorluydu. 0 derecede yağmur yağınca çamur oluyor. Çamur olunca otomobili kontrol etmek ayrı bir stres veriyor. Çok şükür, hiçbir hata yapmadık. Gayet de iyi geçti. O yüzden mutluyuz" dedi.