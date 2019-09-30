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Ford Otosan'a Institutional Investor'dan 3 ödül

Ford Otosan, yatırımcı ilişkileri alanında dünya çapındaki en prestijli kurumlardan ABD merkezli Institutional Investor tarafından yapılan 2019 yılı algı araştırmasında otomotiv sektöründe 3 kategoride ödül aldı.

30.09.2019 13:14Ford Otosan'a Institutional Investor'dan 3 ödül
Ford Otosan, yatırımcı ilişkileri alanında dünya çapındaki en prestijli kurumlardan ABD merkezli Institutional Investor tarafından yapılan 2019 yılı algı araştırmasında otomotiv sektöründe 3 kategoride ödül aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ford Otosan, Institutional Investor tarafından gerçekleştirilen 2019 yılı algı araştırmasının sonuçlarına göre, "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli", "En İyi CFO" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı" kategorilerinde en yüksek puanı toplayarak birincilik elde etti.
"En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli" kategorisinde Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, "En İyi CFO" kategorisinde Ford Otosan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Toprakoğlu birincilik kazanırken, Ford Otosan, uyguladığı yatırımcı ilişkileri programı ile "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı" kategorisinde de liderliğe oturdu.
Ayrıca, EMEA bölgesindeki 369 şirketin oylandığı araştırmada Ford Otosan, sadece 44 şirketin uygun görüldüğü "Most Honoured Company-En İtibarlı Şirketler" listesinde yer aldı.
Institutional Investor tarafından gerçekleştirilen EMEA Yönetim Ekibi 2019 araştırmasında, departmanın bilgi ve yetkinliği, yatırımcı toplantılarının niteliği, kurumsal doküman ve yatırımcı bilgilendirme kitlerinin kalitesi, çevresel, sosyal ve yönetimsel konularında faydalı içerik raporlama, kurumsal yönetişim uygulamaları gibi farklı kriterler dikkate alınıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ford Otosan, Ekonomi

Kaynak: AA

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