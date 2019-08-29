Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu heyecanı başladı

Genç ve dinamik yapısıyla Türkiye'nin en gözde şehirleri arasında sayılan Eskişehir, kurtuluş yıl dönümüne özel olarak düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapıyor. 21K olarak belirlenen yarı maraton parkuru, Eskişehir Ulus Anıtı önünde başlayıp Sazova Kültür Merkezi önünde ile devam edecek. Bitişin yine Eskişehir Ulus Anıtı olarak belirlendiği parkurda, aynı zamanda 10K ve çocuklar için özel olarak hazırlanan çocuk koşusu alternatifleri de bulunuyor.

Programda bulunan Paralimpik kategori ile 10K parkurunda yürüme engelliler, özel sporcular (zihinsel ve otizm), görme engelliler, işitme engelliler, üst ekstremite engeli (kol, omuz, çene, omurilik, yanıklar) ve alt ekstremite engeli (koltuk değneği ve protez ile koşanlar) bulunan sporcular da yarışacak. Ekip olarak yarı maratona katılmak isteyen firmalar için 10K parkurunda 'Şirketler Koşusu' adı altında 5 kişiden oluşan takımlar koşabilecek.

'Şehir Seninle Güzel' mottosuyla hazırlanan etkinlik programında, 31 Ağustos gecesi Eskişehirli ünlü şarkıcı 'Özgün' konseri akılları baştan alacak. 4 yıl aradan sonra ilk kez bir yarı maratona ev sahipliği yapacak olan Eskişehir'de festival günü de Emine Başarır, Elif Kaya, Murat Demirci, Noyan Dilek, İnanç Akbaş ve Ayşegül Demirsoy gibi Türkiye'nin önde gelen spor eğitmenlerinin katılacağı eğlenceli aktivitelerle şehir hareketlenecek.

Maraton birincilerine konaklama, ulaşım ve giriş ücretlerinin karşılanacağı Madrid Maratonu'na katılım hakkı sunulurken, dereceye girenlere de çeşitli para ödülleri verilecek. Ayrıca maratona katılım ücretlerinin yüzde 10'u Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlanacak.

Code Sports tarafından gerçekleştirilen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu 31 Ağustos – 1 Eylül arası eğlenmek ve spor yapmak isteyen meraklıları unutulmaz bir festivale ve koşuya davet ediyor.