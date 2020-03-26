Ford Otosan maske üretimine başladı
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme üretimine destek olmak amacıyla 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu.
26.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:57
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme üretimine destek olmak amacıyla 3D yazıcı ve basit kalıplarla komponent üretimine başladıklarını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Haydar Yenigün, Ford Otosan, Ekonomi