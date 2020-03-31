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Ford Otosan üretim arasını 13 Nisan'a uzattı

Ford Otosan, Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattı.

31.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:07
Ford Otosan üretim arasını 13 Nisan'a uzattı

Ford Otosan, Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan'a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan'a uzattı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada işe ara verme nedeniyle

iş akdi feshi öngörülmediği belirtildi.

Ford Otosan'dan 19 Mart günü yapılan açıklamada, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime 2 hafta ara verildiği duyuruldu.

Ford Otosan'ın 19 Mart açıklamasında, "Avrupa'da ticaretin durması ve ülkelerin karantinaya girmesi birçok markanın üretimini ve satışlarını durdurmasına sebep olmuştur. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sağlık Bakanlığımızın iş ve toplum sağlığına yönelik açıkladığı tedbirlere paralel olarak üretim operasyonlarımızla ilgili de bazı kararlar almış bulunmaktayız. Bu bilgiler ışığında; Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarımızda üretim operasyonlarımıza 2 hafta boyunca ara verilmiştir. Bu kapsamda; Gölcük Fabrikamızdaki Custom hatlarında üretim çalışmasına, 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla, Gölcük Fabrikamızda Transit hatlarında ve Yeniköy Fabrikamızda üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla, Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir Fabrikamızda ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denilmişti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ford Otosan, Eskişehir, Ekonomi
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