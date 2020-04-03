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Ford Otosan, üretime verdiği arayı Ford Avrupa'ya paralel olarak devam ettirecek

Ford Otosan, üretime verdiği arayı, Ford Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam ettirme kararı aldı.

03.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:46
Ford Otosan, üretime verdiği arayı Ford Avrupa'ya paralel olarak devam ettirecek

Ford Otosan, üretime verdiği arayı, Ford Avrupa 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam ettirme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 13 Nisan'a kadar ara veren Ford Otosan'ın, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında üretime verdiği arayı sürdüreceği belirtildi.

Söz konusu kararın Avrupa'da ticaretin kesintiye uğraması ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle alındığı aktarılan açıklamada, üretimin yeniden başlaması kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi ile bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı kaydedildi. Açıklamada, bu kararın, çalışanların sağlığı önceliğinde; ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda verileceği bildirildi.

Ford Otosan'ın planlarını Sağlık Bakanlığının açıkladığı ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellediği vurgulanan açıklamada, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan'a kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ford Otosan, Avrupa, Ford, Ekonomi
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