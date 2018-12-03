Ford Otosan ve Avl, 'Platooning-otonom-konvoy' Teknolojisiyle Taşımacılık Sektöründe Yeni Bir Sayfa...

CARMEDYA.COM – Ford Otosan
ve AVL, tam otonom sürüşe giden yolda Türkiye
'de bir ilki gerçekleştirerek, Ford Trucks
araçlarında uygulanmak üzere 'Platooning-otonom konvoy' teknolojisi alanında ortak Ar-Ge işbirliği başlattılar.
Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter, taşımacılık sektöründe otonom sürüş teknolojilerine geçişte ortak girişimlerinin taşıdığı öneme vurgu yaparak, işbirliğinin sonunda geliştirilecek teknolojinin şehirlerarası taşımacılık yapan ağır ticari araçlarda yakıt tüketimi ve karbon emisyonunun azaltılmasına ve sürüş güvenliğinin artmasına katkılar sağlayacağını ifade ettiler.
Tam otonom araca giden yolda en önemli adımlardan biri
"Platooning" teknolojisinin 2025'ten itibaren ağır ticari araç segmentinde yaygınlaşacağı öngörüsünü paylaşan Ford Otosan Genel Müdür YardımcısıBurak Gökçelik, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 20 yıldır ortak mühendislik çalışmaları yürüttüğümüz AVL ile yeni teknolojiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla bir iş birliğine daha imza atıyoruz. "Platooning" teknolojisi ile şehirlerarası taşımacılık yapan ağır ticari araçların seyir halinde birbirlerini yakın mesafeden takip edebilmeleri sayesinde yakıt tüketimi ve karbon emisyonları ciddi oranda azalacak, böylece işletme maliyetleri de düşürülmüş olacak. "Platooning" bu açıdan bakıldığında sadece karayolu taşımacılığında operasyonel verimi arttırmakla kalmayacak, güvenlik konusunda da önemli bir rol oynayacak. "Platooning", araçlar arası haberleşme teknolojisi sayesinde ortalama bir sürücüye göre daha hızlı ve güvenilir eylemleri mümkün kılacak, böylece daha emniyetli bir sürüş sağlayacak. "Platooning" uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde filolara önemli verimlilik sağlayarak Ford Trucks markamızın uluslararası pazarlardaki büyümesine yeni bir ivme kazandıracak. Dünya çapında rekabet gücümüzü artıracak, Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçireceğimiz bu Ar-Ge projesi, otonom sürüş teknolojileri konusunda ülkemize ayrıca katma değer ve mühendislik bilgisi de kazandıracak. Ford Otosan'ın yarım asrı aşan kamyon üretim ve geliştirme tecrübesi ile AVL'nin sahip olduğu güç aktarım sistemleri birikiminin bir araya gelmesi, projenin başarısına önemli katkı sağlayacak."
"AVL, global know-how birikimi ile işbirliğine katkıda bulunacak"
Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AVL Başkan Yardımcısı Lukas Walter ise şöyle konuştu:
"Platooning" teknolojisinin mevcut gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) teknolojilerinin hızlı bir gelişimi olduğuna değinen Lukas Walter, "Devam eden araştırmalarımız, 3 kamyonun dahil olduğu bir konvoyda, Platooning teknolojisinin uzun mesafede kamyonların yakıt tüketimini %8 ile %15 oranında azalttığını göstermektedir. Trafikte güvenliği artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için bu teknolojiyi daha da geliştirebiliriz."
Lukas Walter AVL'nin global know-how birikimi ile işbirliğine katkıda bulunacağını belirterek, "AVL, güç aktarım sistemleri geliştirilmesindeki liderliğini uzun yıllardır sürdürmektedir. Son yıllarda da, otonom sürüş teknolojilerine yönelik elektronik kontrol sistemleri de dahil olmak üzere, gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) için teknolojilerin ve metodolojilerin geliştirilmesinde önemli bir oyuncu olarak yerini almıştır. AVL'nin Regensburg- Almanya
'daki araç kontrol teknolojileri yetkinlik merkezi, bu alanlardaki küresel uzmanlığı ile bu işbirliğine katkıda bulunacaktır. Bu işbirliğinin çıktıları, gelecekte ticari bir çözümün temelini oluşturabilir." dedi.
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Ford Trucks,Türkiye,Ford Otosan
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:56