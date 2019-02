Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, TÜYİD Başkanı Oldu

Türkiye'de yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulan Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), 18 Şubat 2019'da gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonucu derneğin yeni dönem yönetim kurulu seçti. Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Derneğin geçen dönem Yönetim Kurulu Üyesi olan Aslı Selçuk, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen'den devraldı.

TÜYİD yeni yönetim kadrosunu açıkladı

Genel Kurul'un ardından yapılan toplantı ile yönetim kurulunun görev paylaşımı da yapıldı. Aslı Selçuk'un Başkanlık görevini üstleneceği, TÜYİD Yönetim Kurulu'nda Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Handan Saygın ve Şişecam Yatırımcı İlişkileri Direktörü Başak Öge Başkan Yardımcıları olarak görev alırken; Cenk Göksan Sayman, Eryürekli Avukatlık Ortaklığı Kurucusu Av. Murat Eryürekli, Bersay İletişim Danışmanlığı Onursal Başkanı Ali Saydam, The Bank of NY Mellon Ülke Müdürü ve İstanbul Ofisi Temsilcisi Cihat Takunyacı, Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir, Goodyear Lastikleri Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çullas, Turkcell Hazine ve Sermaye Piyasaları Yönetimi Direktörü Korhan Bilek, Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen, Bank of America Merrill Lynch'in Gelişmekte Olan Piyasalar (EEMEA) Hisse Satışı Direktörü ve Türkiye Hisse Piyasasi Bölüm Başkanı Seda Karşit Tiryaki ve Eczacıbaşı Holding Sermaye Piyasası Direktörü Şule Korkmaz da üye olarak yer alacaklar.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Aslı Selçuk, "Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak Borsa İstanbul'a yatırım yapan mevcut ve potansiyel yabancı kurumsal yatırımcıların ilk ve daimî iletişim noktayız. Ülkemizin ve şirketlerimizin tüm dünya nezdinde temsilcisi ve aynasıyız. İyi günde kötü günde ülkemizi ve şirketlerimizi küresel yatırım camiasına anlatan bir meslek grubuyuz. TÜYİD olarak, ülkemize ve şirketlerimize duyduğumuz sorumlulukla, temsil kabiliyetimizi dünya standartlarına çıkarmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası portföy yatırımlarından ülkemize düşen payı artırma yönünde faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Yeni Yönetim Kurulumuz adına hepinize desteğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler