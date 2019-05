Ford Trucks F-MAX, Avrupa Kamyon Şampiyonası'nın resmi aracı oldu

Kaynak: AA

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü Ford Trucks F-MAX, Avrupa'nın heyecanlı kamyon yarışı Avrupa Kamyon Şampiyonası'nın (ETRC) resmi aracı oldu.Ford Trucks açıklamasına göre, Ford Trucks'ın ödüllü çekicisi F-MAX, şimdi de Avrupa pistlerinde yer alıyor. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) ödülüne layık görülen F-MAX, yoğun talep gördüğü Batı Avrupa pazarı için açılıma ilk olarak Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası pistlerinde başlıyor.Ford Trucks ile Avrupa Kamyon Yarışları Derneği (European Truck Racing Association – ETRA) arasındaki yeni iş birliği kapsamında, inovatif ve gelişmiş mühendislik ürünü Ford Trucks F-MAX, son derece rekabetçi olmasıyla tanınan FIA ETRC yarışlarında "Resmi Kamyon (Official Truck)" oldu.ETRC'nin ilk ayağı olan İtalya Misano'da yarışı başlatan F-MAX, şampiyonanın 2019 sezonunda her FIA ETRC yarışını başlatan resmi kamyon olarak yer alacak ve padok alanlarının önemli bir parçası olacak.İleri teknolojisi, konforu, gücü, verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti gibi özellikleriyle öne çıkan F-MAX, 2019 sezonunda Avrupa'daki tüm FIA ETRC yarışlarında iki araç ile hazır bulunacak. F-MAX'lerden biri, toplamda 400.000'ü aşkın izleyicinin takip edeceği 32 yarışın her birinden önce bir demo sunacak, diğeri ise Fan Village'de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.FIA ETRC etkinliklerinin merkezi buluşma noktası olan FIA ETRC Fan Village'de yarışlar arasında sergilenecek model, padoktaki 'eğitici eğlence' bölümünde, FIA ETRC, yerel organizatörler ve FIA ETRC ortakları tarafından sağlanan eğitici ve eğlendirici ürünlerin arasında yer alacak.- "Meraklılarına ulaşma yolunda attığımız önemli bir adım"Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, uluslararası bir kamyon üreticisi olarak 'Powered by Ford Trucks' platformuyla motorsporlarına katkı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:"Ford Trucks,'Powered by Ford Trucks' yaklaşımıyla, halihazırda FIA WEC'de Ford Chip Ganassi Racing ve WRC'de M-Sport gibi önde gelen uluslararası motor sporları etkinliklerine katılan Ford takımlarını destekliyor. Yeni F-MAX çekicimizin kazandığı uluslararası başarının ve popülerliğin ardından Batı Avrupa pazarlarına girme planlarımıza hız verirken, şimdi de Ford Trucks olarak FIA ETRC ile iş birliği yapmaktan ve 2019 FIA ETRC'nin parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) ödüllü Ford Trucks F-MAX ile her yarışa liderlik etmek bizim için büyük bir onur. FIA ETRC, bize Ford Trucks F-MAX'ı Avrupalı kamyon yarışları meraklısına tanıtmak için harika bir şans veriyor. Bu ortaklık, Batı Avrupa'daki kamyon sürücülerine ve kamyon yarışı meraklılarına ulaşma yolunda attığımız önemli bir adım olacak."ETRA Genel Müdürü Georg Fuchs ise "FIA ETRC olarak Ford Trucks'a hem dost canlısı hem iş odaklı bir ortam olarak bilinen padok alanına hoş geldiniz diyoruz. İş birliğimizin temelinde sportif, endüstriyel ve teknik açıdan heyecan verici, ilginç bir karmayı ürün mesajı olarak hem mevcut hem de yeni takipçilerimize verme konusunda ortak bir anlayış yatıyor. Dolayısıyla Ford Trucks'ı yeni bir ortak, yeni bir marka ve şampiyonanın yeni bir parçası olarak görmekten büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa