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Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor

Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirdiği açılışların ardından Batı Avrupa'daki yayılımının ilk fazını İtalya ile tamamlıyor.

12.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:46Ford Trucks, İtalya pazarına adım atıyor
Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks, Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya'da gerçekleştirdiği açılışların ardından Batı 'daki yayılımının ilk fazını ile tamamlıyor.

Ford Otosan açıklamasına göre, Eskişehir'de Türk mühendislerinin emekleri ile üretilen ve 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünün sahibi olan çekicisi F-MAX ile küresel büyüme planlarında yeni bir sayfa açan Ford Trucks, İtalya pazarına yeni distribütörü F-Trucks Italia ile gireceğini Milano'da düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks olarak, hızlı bir büyüme dönemine girdiklerini belirterek, "ITOY ödülünün ardından Rusya, Avusturya ve Slovenya'da 'Yılın Kamyonu' seçilen F-MAX'e Avrupa'dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarımızı erkene çekmiştik. Bu doğrultuda kısa süre önce girdiğimiz Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan biri olan İtalya'daki yapılanmamızı da tüm hızıyla ilerletiyoruz. Avrupa'da adım adım ilerliyor, tüm hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz Avrupa'daki büyüme planlarımızda önemli bir yer tutan İtalya pazarına yeni distribütörümüz F-Trucks Italia iş birliği ile adım atmanın heyecanını yaşıyoruz."
İtalya'nın bugün faaliyet gösterdikleri ülkeler arasında yaklaşık 20 bin adetlik çok önemli bir pazar olduğunu dile getiren Turfan, "Ford Trucks olarak, Avrupa'da adım adım ilerliyor, tüm hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun için, bir yandan bayi ve servis iş birlikleri ile altyapımızı hazırlarken, diğer yandan da ülke ve bölge bazında yaptığımız atamalarla hız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaya göre, ITOY ödülünün ardından Avrupa'dan gelen yoğun talep üzerine büyüme planlarını revize eden Ford Trucks, bu doğrultuda kendi içinde yurt dışı organizasyon yapısını yeniden düzenledi. 10'u aşkın ülkede ülke ve bölge müdürlükleri atamaları gerçekleştiren şirket, Avrupa'da büyük bir hızla büyümek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Ford Trucks, Ford Otosan, Avrupa, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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